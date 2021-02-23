تفاصيل إنقاذ شاب من الموت أسفل عجلات قطار الإسماعيلية

لم يتردد في المخاطرة بحياته حينما شابا يسقط أسفل عجلات قطار الإسماعيلية، همّ بإنقاذه من الموت المحقق لينجح في إنقاذه من موت محقق وسط إشادة وإعجاب الركاب بمحطة أبوصوير في الإسماعيلية.

«محمد طارق»، شاب في العشرينيات من العمر، التفت لاستغاثة شاب على وشك السقوط أسفل عجلات قطار كان يحاول اللحاق به بمحطة قطارات أبوصوير في الإسماعيلية، وبحسب شهود عيان فأن سقط الشاب بالفعل أسفل القطار بعد تحركه من رصيف المحطة: «ازلقت قدما وسقط بين الرضيف والقطار ..كان بينه وبين الموت لحظة لولا رعاية ربنا وشجاعة الشاب الذي أنقذه ورفعه من أسفل العجلات في لحظة خاطفة».

ونقلت سيارة الإسعاف الشاب من محطة قطار أبوصوير لمستشفى جامعة قناة السويس بعد إصابته بعدة جروح وكدمات وفقدان للوعي، فيما أشارت المصادر الطبية إلى استقرار حالته الصحية.

وقالت المصادر ان الشاب يدعي «إسلام بيومي جودة»، 22 عامًا، مقيم بمركز مينيا القمح في محافظة الشرقية ويتردد للعمل في مركز ومدينة أبوصوير.

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمس حادث سقوط شاب أسفل عجلات قطار الإسماعيلية بورسعيد قرب محطة الفردان علي بعد 10 كيلو مترات من مدينة الإسماعيلية.

وتلقي مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، وبالانتقال تبين أن المتوفي يدعي «مصطفي خليل محمد غمري»، 18 عامًا، مقيم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، نقلت الإسعاف جثمانه إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القصاصين المركزي.