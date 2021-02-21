غدا.. انقطاع المياه 14 ساعة عن مدينة الإسماعيلية 

أعلنت محافظة الإسماعيلية انقطاع المياه عن المدينة، غدا الإثنين، بدءا من الساعة الثامنة مساءا وحتى العاشرة من صباح الثلاثاء، لمدة 14 ساعة متواصلة.

وقال بيان رسمي لديوان المحافظة، إن انقطاع المياه يأتي بسبب رفع الكفاءة والتأهيل الكهروميكانيكي لمحطة صرف صحي أبو عطوة الرئيسية على بعد 5 كيلو مترات من المدينة، فيما طالبت المحافظة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

وبحسب بيان رسمي لشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن اللواء عبدالحميد عصمت، العضو المنتدب، رئيس مجلس الإدارة، تابع على مدار الساعات الماضية كسر ماسورة مياه مغذية لرافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، المغذي لمناطق البعالوة والجزيرة الخضراء ووادي الملاك والشروق والقصاصين والمحسمة القديمة ورافع أبو عليان بعد انقطاع المياه.

وقال بيان رسمي للشركة، إن كسر مفاجئ بخط طرد 600 مم GRP رافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة استغرقت 12 ساعة متواصلة بمعرفة فرق الصيانة والشبكات بالمنطقة.

وقال وائل عبد المنعم، رئيس منطقة التل الكبير، إنه تم إعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع وعودة الأمور إلى طبيعتها طبقًا للتوقيتات المحددة لأعمال الإصلاح، وأن الشركة وفرت سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

من جهته، قال رئيس الشركة، إنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح لكسر 4 بوصة بمنطقة المنايف بالإسماعيلية والمغذية لقرى أو عساكر و6 أكتوبر وعدد من العزب بقرية المنايف بمعرفة فريق الشبكات بمنطقة أبو صوير والفنيين بالورشة المركزية بالإسماعيلية.

وفي القصاصين، أنهت الشركة أعمال إصلاح خط المياه «قطر 6 بوصة» بدائرة المركز والمدينة، وتغيير بعض أجزاء من الخط بطول 12 متر لتهالكها بمعرفة فريق الشبكات بالمنطقة.

وفي القنطرة شرق، أنهت الشركة من أعمال الإصلاح بكسر خط 2 بوصة بالمدينة الجديدة، والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد؛ لعدم تأثر المواطنين بانقطاع المياه لفترة طويلة، وإعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع.