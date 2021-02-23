أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في الأسواق المحلية في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء 23 فبراير الحالي، وذلك بعد أن ارتفع سعر الجرام بمقدار تراوح بين 7 إلى 9 جنيهات في نهاية معاملات أمس الاثنين.

وفي هذ الصدد، ترصد «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 901 و903 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 788 و790 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بين 6304 إلى 6320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، إذ أثارت توقعات بارتفاع التضخم مخاوف بشأن قيم الأسهم ودفعت المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن النفيس الذي لقي أيضًا دعمًا من تراجع الدولار الأمريكي، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1808.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1846 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 16 فبراير، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% لتبلغ عند التسوية 1808.40 دولار للأوقية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة أمس، الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 3% إلى 28.02 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من فبراير، واستقر البلاتين عند 1274.00 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.9% إلى 2399.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 2431.50 دولار.

«شعبة الذهب» تنصح المواطنين بالشراء

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّه على المواطنين سرعة شراء الذهب خلال تلك الفترة، إذ يباع بسعر يقارب تكلفة استخراجه، حيث يتطلب استخراج الذهب من باطن الأرض معدات وأيدي عاملة ومواد كيمائية، وكل طن من الرمال يستخرج منه من 3-4 جرامات من الذهب، كما تفرض دولا عديدة رسوما للحصول على حق امتياز نتيجة استخراجه تقترب من 20% من المستخرج.

ويتوقع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مواصلة تحقيق أسعار الذهب أرقامًا قياسية جديدة، خلال الفترة المقبلة، رغم الهدوء والتراجع خلال الأيام الحالية، تزامنا مع حالة عدم اليقين والتخوف من أزمة فيروس كورونا التي لا تزال تجتاح العديد من الدول.

وأضاف «واصف» أنّ الارتفاعات المتتالية في الذهب أدت إلى عدم وجود حركة في شراء الذهب إلا للضرورة القصوى، كما أنّ المحلات تعاني من غياب المستهلك، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين المزيد من الزيادات في أعيرة الذهب خلال الفترة المقبلة.