أسعار الذهب اليوم الأحد 21-2-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب بمحال الصاغة، في بداية المعاملات الصباحية، اليوم الأحد الموافق 21 فبراير، حالة من الاستقرار النسبي في كل أعيرة المعدن الأصفر، لليوم الثاني على التوالي.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقا لبداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، في بداية معاملات اليوم الصباحية، بين 891 و894 جنيها.

الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصري، ما بين 780 و782 جنيها.

الذهب عيار 18

وتراوح جرام الذهب عيار 18 خلال بداية التعاملات، ما بين 669 و670 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، ما بين 6240 و6256 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 891.429 و893.714 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 27.723 و27.795 جنيها.

ارتفاع الذهب

وكان قد صرح وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، في وقت سابق، إن أسعار الذهب تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا، وأن «كوفيد 19» رفع الأسعار، بالإضافة إلى تأثر سعر المعدن الأصفر بالأحوال السياسية والاقتصادية، وأسعار العملات والنزاعات بين الدول، أو الإضراب الذي يحدث في بعض المناجم، وغيرها.

ونوه «وصفي»، في وقت سابق، خلال مداخلة ببرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى، إلى أن الانقسام الذى أعقب الانتخابات الأمريكية، وحالة الاستقطاب الشديد بين الرئيس السابق دونالد ترامب، والمنتخب جو بايدن، أدى أيضا إلى تذبذب أسعار الذهب.

وأكد رئيس الشعبة، أن الذهب سيظل الاستثمار الآمن وقت الأمان والاضطراب، كالذي يشهده العالم في الوقت الراهن، بفضل جائحة كورونا.

وتوقع وصفي واصف، أن يحدث ارتفاعا في أسعار الذهب، سيستمر لمدة عام ونصف العام الجاري، نظرا للأحداث التي تؤثر في العالم الآن.