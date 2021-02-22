أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-2-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في محلات الصاغة لليوم الثالث على التوالي في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، اليوم، الاثنين 22 فبراير الجاري، مقارنة بالأسعار التي وردت بنهاية تعاملات أمس الأحد، إذ شهد المعدن الأصفر استقرارًا في الأسعار مساء أمس.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 891 و 894 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 780 و782 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 669 و670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الاثنين بين 6240 إلى 6256 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 891429 و893714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 27723 و27795 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الاثنين الموافق 22 فبراير، 900.04 جنيه، و57.40 دولارأمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 787.55 جنيه، و 50.22 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 675.04 جنيه و 43.05 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب شهدت استقرارًا على مدار الأيام الماضية بعد أن سجلت ارتفاعًا في نهاية معاملات الجمعة الموافق 19 فبراير، بالبورصة العالمية في لندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق بمقدار 5 جنيهات في الجرام، لتستقر الأسعار عقب ذلك الانخفاض على مدر 3 أيام.