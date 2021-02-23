عمرو دياب يثير الجدل بإعلان عطره.. والجمهور: ناقص دينا الشربيني

بعدما طرح الفنان عمرو دياب، إعلان عطره الجديد «عمرو دياب 34»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث حالة كبيرة من الجدل، بعد ظهوره مع أكثر من فتاة، خلال الإعلان.

ونشر عدد من معجبي الفنان عمرو دياب تعليقاتهم على الفيديو كليب، مفتقدين عدم وجود دينا الشربيني؛ إذ كتب أحدهم على حساب الرسمي لموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «الكليب ناقص دينا الشربيني»، وآخر: «الهضبة بس كنت مع دينا كان ابتسامتك من القلب»، وثالث: «دينا الشربيني كانت بتعطي روح للكليب ياريتها كانت معاك».

وعلق رابع قائلا: «كان هيبقا أحلى مع دينا بس برافو برضوا».

بينما اعتبر أحد المعلقين، أن «الاتنين دمهم اتقل من بعض .. أنت مع دينا كنت بتضحك من قلبك وكان الفيديو يبيقي كله بهجة وطاقة بس أنت عظمة كالعادة».

وتسائلت إحدى المعلقات، قائلة: «إيه كل الستات دي هي دينا فين؟».

تدور قصة الكليب، حول عمرو دياب الذي يعيش قصة حب كل يوم مع فتاة، ويتركها فى صباح اليوم التالي مع نهاية فعالية العطر، وتشاركه في بطولته المذيعة إنجي كيوان.

عمرو دياب يظهر مع أكثر من فتاة خلال الإعلان الجديد

وظهر «دياب» بأكثر من إطلالة خلال الكليب، وبجرأة غير عادية، مع عدد من الفتيات أبرزهم المذيعة المصرية إنجي كيوان؛ إذ أثارت حالة كبيرة من الجدل مؤخرا، بسبب انتشار صور تجمعها بالهضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركته في الإعلان 4 موديلز.

انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني

بعد فترة من الحب والألفة، انفصل الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني عن بعضهما منذ عدة اشهر، وظهر الاثنين سويا في دولة الإمارات، وحاول الهضبة التقرب منها، عبر أصدقائه، إلا أن اللقاء لم يتم؛ بسبب تواجد أولاده من زوجته زينة عاشور، وهم عبدالله وكنزي، واستقبلهما على المسرح في حفلة بملعب دبي.