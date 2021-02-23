«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الـ4 أيام المقبلة.. الجو يتحسن الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 إلى الجمعة 26 فبراير 2021، في منشور لها عبر الحساب الرسمي للهيئة على «فيس بوك».

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ طقس يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 متوقع سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، بينما متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، ومتوقع أيضًا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من رأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبني سويف والمنيا ومتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية الأربعاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء 24 فبراير 2021، موضحة حالة طقس يوم الأربعاء حيث توجد فرص لسقوط الأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، بينما تسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس عارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس يوم الخميس 25 فبراير

أما عن طقس يوم الخميس 25 فبراير، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، إضافة لتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس يوم الجمعة 26 فبراير

أما عن طقس يوم الجمعة 26 فبراير، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.