رئيس جامعة بنها يستقبل منسقي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فريق منسقي «حياة كريمة»، بالقليوبية ممثلا عنهم كابتن فادي محمد سالم وأميرة فتحي والدكتور أحمد طراد، لمناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الجامعة والمؤسسة لخدمة المجتمع.

واشاد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها خلال اللقاء الذي جرى اليوم، بالمبادرة في حضور الدكتور أحمد مصطفي بكلية التربية الرياضية وعضو البرنامج الرئاسي والدكتور محمد السيد بكلية التربية الرياضية، وقال الكابتن فادى محمد سالم أن المبادرة مزمع تنفيذها في 36 قرية و148 عزبة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية .

في وقت سابق استقبل المجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، وفدا من ممثلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ المبادرة والمزمع تنفيذها في 36 قرية و148 عزبة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية .

ناقش اللقاء الأهداف العامة لمؤسسة حياة كريمة وسبل التعاون مع المجلس القومى للمرأة والجامعات والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني، كما تطرق اللقاء إلى عرض نشاطات المؤسسة بالمحافظة والأفكار المطروحة من الحضور ومحاور العمل في حياة كريمة، وأكد الحضور أهمية المرحلة الأولى في العمل وهى مرحلة الفكرة العامة ورصد الاحتياجات والتوجيه والبدء في عمليات البنية التحتية والملف المجتمعى.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ابراهيم راجح مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها وعضو المجلس القومى للمرأة بالقليوبية وفاتن خربوش امين جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو المجلس القومى للمرأة بالقليوبية والدكتور رمضان عرفه مدير عام الإعلام بالهيئة العامة للإستعلامات بالقليوبية وممثلى المبادرة والدكتور فادى سالم منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية والدكتور باسم البحراوي وهند جلال وأميرة فتحى وهشام حجاج وأحمد طراد ممثلى مبادرة حياة كريمة بالقليوبية وعدد من الشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدني.