رفع 427 حالة إشغال وتحرير 86 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات، وإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية بشوراع المحافظة، وكذا المرور على الكافتيريات والمقاهي للوقوف على مدى التزامهم بقرارات الإجراءات الاحترازية.

أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر لعدم ارتداء كمامات، ومصادرة عدد 6 شيش بمقاهي مخالفة بمركز بدر، وذلك بعد أن ضبطهم أفراد الحملة يقدمونها للزبائن، وتحرر المحاضر المخالفة لهم.

كما نفذت الحملة التي تمت بالتنسيق مع شرطة المرافق بالوحدات المحلية، رفع 37 حالة إشغال بمركز ومدينة رشيد، بعد أن وصلت شكاوى من المواطنين بشأن وجود إشغال طريق بالمدينة.

كما تم رفع 169 حالة إشغال طريق، وتحرير عدد 79 غرامة لعدم ارتداء الكمامات بمركز ومدينة دمنهور، وذلك خلال حملة استمرت على مدار أمس وصباح اليوم، كما تم إزالة 221 مخالفة إشغال طريق وإخلاء عدد 5 محلات تابعين للوحدة وتحرير عدد 4 محاضر إشغال طريق بكفر الدوار.

أتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجاريةد وكذا مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

وشدد «آمنة»، على استمرار مثل هذه الحملات، وتكثيف الجهود لملاحقة المخالفين، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.