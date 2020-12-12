محافظ المنيا: حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والقضاء على أشكال التعديات كافة من قبل المخالفين، مشددا على الاستمرار في رصد المخالفات، والتعامل بكل حسم للحفاظ على حق الدولة.

وشدد المحافظ، على أنه لا تهاون مع المخالفين، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية تكثف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل كل مركز بنطاق المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الدولة وازالة كافة التعديات.

ومن جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، حالة تعدي بالبناء على أرض زراعية بقرية أبا، حيث شرع أحد المواطنين في بناء سور على أرض مزروعة بنطاق القرية، وتمت الإزالة في المهد على نفقة المخالف، ورفع جميع البلوكات من الأرض الزراعية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.