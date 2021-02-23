تنكيس العلم الأمريكي بعد وفاة نصف مليون بكورونا

أمرالرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان له، بتنكيس الأعلام في الولايات المتحدة الأمريكية على المباني والهيئات الحكومية حتى مساء الجمعة، المقبل، بعدما كسرت بلاده حاجز النصف مليون حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ بداية الوباء، حسبما نشرت شبكة «سكاي نيوز».

وعبر «بايدن» عن حزنه خلال حديثه في البيت الأبيض قائلا: إن البلاد عليها أن تتذكر الذين لاقوا حتفهم بسبب كورونا، حتى يتمكن البقية من التعافي وهزيمة الجائحة.

نصف مليون مصري يعيشون على الأراضي الأمريكية

ويعيش نحو نصف مليون مصري في الولايات المتحدة، وتختلف أسباب توجدهم هناك ما بين عملهم في الوظائف المختلفة أو كونهم طلابا ويدرسون بالجامعات الأمريكية، حسبما ذكر المهندس طارق سليمان، رئيس النادي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بأمريكا، جميعهم عاشوا وتأثروا بأزمة كورونا منذ ظهورها بالولايات المتحدة.

رئيس الجالية المصرية بأمريكا: أكثر استقرارا

وعلى الرغم من كسر الولايات المتحدة حاجز النصف مليون وفاة بفيروس «كوفيد 19»، إلا أن الأوضاع مؤخرًا أصبحت أكثرًا استقرارًا، بحسب «سليمان» مؤكدا أن أعداد الوفيات وصلت إلى هذا الحد بسبب كثرة الإصابات في أمريكا ببداية الجائحة، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات استقرت بعد توافر اللقاحات بكميات كبيرة في أمريكا.

فتح المطاعم الأمريكية بنسبة 25% وبانتظار السينمات

وأضاف «سليمان» في حديثه لـ«الوطن»، المطاعم عادت للعمل بنسبة 25% وفي انتظار السماح لها بالعمل بنسبة 35% الأسبوع المقبل، فضلا عن انتظار عمل السينمات ودور العرض بنسبة 25%، وهو ما يعكس استقرار الوضع الأمريكي مقارنة ببداية جائحة كورونا.

سليمان: لقاحات كورونا متوفرة وأخذت ثاني جرعات «فايزر»

وبحسب ما ذكره رئيس الجالية المصرية، فإن أبناء الجالية يمكنهم أخذ لقاحات كورونا في أي وقت، وكثير منهم تم تطعيمه باللقاحات، مؤكدا أنه أخذ الجرعة الثانية من لقاح «فايزر» منذ أيام، لافتًا إلى أن أعراض اللقاح في الجرعة الأولى كانت ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وفي الجرعة الثانية وجع بسيط في الذراع «مكان الحقنة» واضطراب بسيط في المعدة وشعور بالنعاس.

وعن الإجراءات الاحترازية المتبعة الآن في الولايات المتحدة، ذكر أن جميع المواطنين ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة والموصلات، كما يتم توزيعها مجانًا في محطات القطار لمن نسي كمامته أو فقدها، لافتًا إلى أن عقوبة غير الملتزمين بالكمامات غرامة مالية قدرها 50 دولار، إلا أنه لم ير تطبيقها على أحد لأن الجميع في حالة التزام تام.