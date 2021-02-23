بعد قليل.. مؤتمر صحفي هام لوزيرة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر صحفي مهم، بعد قليل بديوان عام وزارة الصحة والسكان للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا وكذلك الشحنة التي استلمتها مصر هدية من دولة الصين والتي بلغت 300 ألف جرعة.

ومن المقرر، أنَّ تعلن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، عن بدء تطعيم الفئات المستحقة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذلك بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات الوزارة والقوات المسلحة وكذلك الجامعات.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنَّ مصر تسلمت صباح اليوم 300 الف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم».

وأكّدت وزيرة الصحة، أنَّ تلك الشحنة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين مصر والصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنَّ مصر تعد أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا وتبدأ في تطعيم الأطقم الطبية.