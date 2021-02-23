صرف مرتبات 5 ملايين موظف اليوم.. و«الصحة» و«الداخلية» في المقدمة

بدأت من الساعات الأولى، صباح اليوم، وزارة المالية في صرف مرتبات شهر فبراير الحالي 5 ملايين موظف بالدولة حيث يبدأ الصرف بداية من اليوم الثلاثاء، الموافق 23 من الشهر الجاري، وحتى الخميس المقبل، وفقًا لكتاب دوري صدر عن وزارة المالية، ديسمبر الماضي.

وقسمت وزارة المالية صرف المرتبات على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام، ضمن نظام لصرف المرتبات، وأعلنت تطبيقه وفق كتاب دوري، لضمان عدم تزاحم الموظفين، وتنظيم عملية الصرف، ضمن الإجراءات الاحترازية.

ويبدأ الموظفون في وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة صرف مرتباتهم في اليوم الأول الموافق 23 فبراير.

بينما يصرف الموظفون بوزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، رواتب العاملين في اليوم الثاني 24 فبراير، لتصرف بعدها في اليوم الثالث 25 فبراير رواتب العاملين بوزارات: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

وأهاب الكتاب الدوري، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارجئت وزارة المالية تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها «الإقرارات ربع السنوية والتسوية السنوية للمرتبات»، حتى نهاية فبراير الحالي بعد أن كان نهاية يناير الماضي آخر موعد للتقديم للتيسير على المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة كورونا.