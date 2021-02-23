نائب رئيس جامعة أسيوط يستقبل الفائزة بالمركز الثاني في بطولة الشطرنج

استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الطالبة ماري وجيه عقب إعلان فوزها بالمركز الثاني فردي طالبات في بطولة الشطرنج، وذلك بحضور عدد من أفراد من أسرتها.

وأكد الدكتور شحاتة غريب على تميز الطالبة ماري وجيه ونجاحها في الجمع بين التفوق العلمي بكونها أحد أوائل دفعتها في كلية الصيدلة العام الماضي، مع التفوق في النشاط الطلابي وحرصها على ممارسة موهبتها وتنميتها؛ وهو ما يشكل نموذجا ومثالا لما يجب أن يكون عليه الطالب الجامعي ودليلاً على عدم تعارض ممارسة الأنشطة الطلابية مع التفوق في العملية التعليمية بل متكامل المحورين معا وتعاونهما في خلق شخصية متميزة للطالب الجامعي، مؤكدا على أهمية دور الإدارة العامة لرعاية الشباب ومكاتبها الفرعية في مختلف الكليات في العمل على اكتشاف وإبراز مواهب الطلاب والعناصر المتميزة منهم وتوفير الرعاية والدعم اللازم لهم خلال سنوات دراستهم الجامعية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن بطولة الشطرنج للجامعات شهدت منافسة 178 طالبا وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية تضمنوا 123 طالبا و64 طالبة، موضحا أن الطالبة ماري وجيه نجحت في احتلال المركز الثاني بتسجيلها 18 نقطة وبفارق ضئيل بينها وبين الطالبة شاهندة ناجي من جامعة المنصورة والتي سجلت 18.5 نقطة والتي فازت بالمركز الأول، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تشارك الطالبة في نهاية الأسبوع الجاري في بطولة العرب وإفريقيا الفردية المفتوحة للشطرنج 2021، والتابعتين للاتحادين العربي والإفريقي للشطرنج «أون لاين» في الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري.

وأشارت الطالبة ماري وجيه إلى أن مشاركتها في بطولة الشطرنج للجامعات تضمنت منافستها في 9 جولات خلال بطولة الجامعات المصرية، وهو ما سبقه فوزها بالمركز الأول في بطولة الشطرنج على مستوى كليات جامعة أسيوط العام الماضي، موجهة شكرها لأسرتها لما قدموه من دعم وتشجيع لها، وكذلك لإدارة الجامعة وأساتذتها بالكلية، وكذلك للإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام الإدارة، والأستاذة أميمة إبراهيم مدبرة إدارة النشاط الاجتماعي، وكلاً من الأستاذة نهلة سويفي، والأستاذة ولاء حسني المشرفتان على نشاط الشطرنج برعاية الشباب.

ومن جانبه أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن خالص تهنئته للطالبة ماري وجيه الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة والفائزة بالمركز الثاني في بطولة الشطرنج والمنعقدة بنظام الأون لاين تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على استمرار حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات والمساهمين بتفوقهم في رفع اسم جامعة أسيوط في كل المسابقات والمحافل المحلية والدولية.