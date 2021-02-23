7 خطوات لصرف الدفعة السادسة من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

تبدأ الحكومة يوم 7 مارس المقبل، صرف المرحلة السادسة والأخيرة من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة المتضررة من آثار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

صرف المنحة الرئاسية يستمر 5 أيام

وتستمر عملية صرف المنحة الرئاسية وقيمتها 500 جنيه، لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 7 مارس وتنتهي مساء يوم الخميس 11 مارس.

يومان لصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتخلفة

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح فرصة أخرى للعمالة غير المنتظمة المستحقة، التي لم تتمكن من صرف المنحة في الأيام الأساسية الخمس، بفتح الصرف يومي الأحد والاثنين 14 و15 مارس المقبل، للمتخلفين عن الصرف.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الصرف في الساعة التاسعة صباح الأحد حتى الثانية عشر مساء يوم الخميس 11 مارس المقبل، من ماكينات الصرف الآلي وفي المواعيد الرسمية لمكاتب البريد وفروع بنك الائتمان والتنمية الزراعية، لمن لا يملك فيزا كارد الصرف الآلي.

وترصد السطور التالية، خطوات لمساعدة العمالة غير المنتظمة على صرف المنحة الرئاسية دون عقبات، كما يلي:

1. تترقب العمالة غير المنتظمة المستحقة للصرف، تلقي رسائل نصية قصيرة «sms» على هواتفهم المسجلة على موقع وزارة القوى العاملة.

2. تحدد الرسالة النصية موعد ومكان صرف المنحة إذا كان العامل المستحق لا يملك كارت atm.

3. تصل الرسالة للعامل المستحق قبل الموعد الذي تم تحديده له خلال الـ5 أيام المسموح بها الصرف بـ24 ساعة.

4.إذا لم تصلك الرسالة أول يوم فلا تقلق، إذ إنّ اللجنة المشرفة على صرف المنحة قسّمت المستحقين على دفعات خلال الأيام الـ5، منعا للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وضمانًا لسلامة المستحقين.

5. تضخ وزارة المالية الدفعة الأولى من المنحة في ماكينات ATM في الساعة التاسعة صباح أول أيام الصرف وهو يوم الأحد.

6. من لم تصله الرسالة عليه الاتصال بالرقم الساخن 142 الخاص بوزارة القوى العاملة، وإبلاغ المتلقي بالشكوى وإملاء الرقم القومي.

7. خصصت اللجنة المشرفة على الصرف، يومي الأحد والاثنين 14 و15 مارس للصرف للمتخلفين الذين لم يتمكنوا من الصرف في الأيام الـ5 الأساسية.