«الخارجية»: اتفاق مع المجر لتوريد 1300 عربة قطار لصالح «السكة الحديد»

وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم؛ للتعاون الإنمائي الدولي بين الوزارتين.

كما وقع الوزيران خطاب نوايا للتعاون بين المتحف الزراعي المصري والمتحف والمكتبة الزراعية المجرية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين ⁧البلدين.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات، ناقشا خلالها العلاقات المصرية المجرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وكذلك العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف القضايا الإقليمية والدولية الآنية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير التجارة والخارجية المجري بيتر سيارتو، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

وأوضح شكري إن المباحثات تركزت حول سبل تدعيم العلاقات في شتى المجالات، كما تم التوقيع على اتفاقيتين: الأولى للتعاون التنموي والأخرى للتعاون بين المتحف الزراعي والجانب المجري، لافتا إلى أن هناك العديد من المجالات للتعاون والمنح المقدمة من المجر، حيث إن مستوى التعليم متقدم ويمكن للطلبة الاستفادة منه.

وأضاف أنه تمت أيضا مناقشة التبادل التجاري، موضحا أن زيارة الوزير المجري تأتي بمناسبة تدشين مشروع مهم لهيئة السكك الحديد المصرية لتوريد 1300 عربة لصالح الهيئة، وذلك خلال احتفال سيقام في الإسكندرية لاستلام دفعات هذه العربات.

ورحب شكري بوزير خارجية المجر، الذي يقوم بزيارة خاطفة إلى القاهرة والإسكندرية في إطار استمرار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة بين القيادتين والبلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات، مشيرا إلى التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا.