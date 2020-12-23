الكنيسة تعلن عن منح مجانية للأقباط في المجر: دراسة وسكن وفلوس

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فتح باب التقدم للمنح الدراسية المجانية لدولة المجر للعام الدراسي 2021 – 2022 لنيل شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك حتى يوم الاثنين 21 يناير المقبل، على أن تقدم أصل المستندات المطلوبة على «سي دي» أو فلاشة لا يزيد حجمها عن 4 ميجا، وتقدم نسخة ورقية مصورة منها، مع خطاب توصية من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

اشتراط شهادة صحية بخلو المتقدم من الأمراض المعدية

ويشترط للتقدم للمنحة تقديم مذكرة بسبب التقدم للتخصص المختار وكيف ستساهم دراسته في تحقيق فائده له ولوطنه، كما يشترط تقديم شهادة تثبت إجادة اللغة الانجليزية وأصل شهادة إتمام أخر مرحلة دراسية وترجمتها باللغة الإنجليزية، كما لا يجوز التقدم لنيل درجة الدكتوراة إلا لمن أنهو دراسة الماجستير في إطار هذه المنحة، وكذلك تقديم شهادة صحية حديثة لا يتعدى تاريخها عن 15 نوفمبر 2020 مختومة وموقعه من الطبيب المعالج أو المستشفى تفيد بخلو المتقدم من أمراض الإيدز والالتهاب الكبدي أو أي أمراض معدية أخرى.

وأشار المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إلى أن الممنوعين من التقدم للمنحة هم: "الحاصلون للجنيسة المجرية أو الحاصلين على لجوء أو حماية مؤقتة أو دائمة بدولة المجر، الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة بجامعات المجر خلال فترة التقدم للمنحة، الذي حصل على هذه المنحة من قبل وتم قبوله ولم يلتزم بالسفر والدراسة، الذي درس خلال هذه المنحة من قبل لا يحق له التقديم على نفس الدرجة العلمية التي درسها من قبل".

مساعدات مالية شهرية وتوفير سكن وتذاكر طيران وتأمين صحي

وتبلغ مدة الدراسة في المنحة لدرجة البكالوريوس من سنتين إلى 4 سنوات بحسب التخصص الذي يتم اختياره، ودرجة الماجستير من سنة ونصف لسنتين، والدكتوراة 4 سنوات، وتشمل مميزات المنحة توفير مصروفات الدراسة مجانا بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية شهرية تعادل 450 يويو لطلبة الماجستير والبكالوريوس، وتوفير سكن جامعي أو مساعدة مالية لاستئجار محل إقامة أخر بما يعادل 110 يورو، وتأمين صحي يصل إلى 180 يورو سنويا للطالب، وتقديم مقابل تذاكر طيران بما يعادل 550 يورو سنويا.