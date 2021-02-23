جامعة دمنهور تكرم نقيب الإعلاميين لدوره في ضبط المشهد الإعلامي

كرمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لدورة في ضبط المشهد الإعلامي، وذلك على هامش ندوة «دور الإعلام والجامعات في تنمية الوعي القومي المصري».

وحسب بيان صادر عن النقابة اليوم قال نقيب الإعلامين «إن هذا التكريم عزيز على قلبي لأنه يأتي من جامعة تعد أحد المنارات العلمية والثقافة والفكرية في الريف المصري، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع وتؤدي دورها بجانب مؤسسات الدولة المعنية في وضع خطط مستقبلية تنموية لأهل دمنهور والمحافظات المجاورة بجانب دورها التعليمي والتنويري».

وأكد طارق سعدة أنة سعيد بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة دمنهور من خلال الحوار المفتوح في ندوة دور الإعلام والجامعات في تنمية الوعي القومي المصري «حيث أنهم أثروا بأسئلتهم البناءه التي أظهروا فيها الجوانب المضيئة في مصرنا الجميلة، وهذا يدل على انتمائهم وحسهم الوطني المسؤول متمنيًا لهم كل التوفيق في حياتهم المستقبلية»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق وقع نقيب الإعلاميين ورئيس جامعة دمنهور، بروتوكول تعاون في العديد من المجالات، وتضمن البروتوكول، تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية، وتنمية أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الإعلام والإنتاج والتوزيع التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني.

وأوضحت النقابة أن البرتوكول يهدف أيضا إلى تحقيق التواصل العلمي بين الدارسين من خلال تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانيات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

وفي كلمته بالندوة التي عقدت بالجامعة أكد طارق سعدة أن النقابة تحارب الكيانات الوهمية في كل ربوع مصر، كاشفا عن أنه تم صدور أحكام قضائية ضد هذه الكيانات في محافظات أسوان والمنيا وسوهاج والإسكندرية والقاهرة، مشددا على أن النقابة، تحارب ما يسمى بمنتحلي صفة إعلامي، ومن يحملون كارنيهات مزورة، وقال «جار تنقية الوسط الإعلامي من هؤلاء».