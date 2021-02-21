«الإعلاميين»: مخالفة تامر أمين «فجة».. تطبيق القانون لا يعرف العاطفة

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنه تم التحقيق مع الإعلامي تامر أمين لمدة 3 ساعات بسبب تصريحاته المسيئة لسيدات الصعيد، كما تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة له، ولن يقدم أي برامج في الفترة الحالية، موضحًا أن تامر أمين لن يمارس مهنة الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة، حيث إن مخالفاته كانت فجة، والقانون لا يعرف العاطفة.

تصريحات تامر أمين متنافية مع ميثاق الشرف الإعلامي

وأضاف «سعدة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إجابات تامر أمين خلال التحقيق لم ترتقِ إلى دفوعات قانونية، وتم خلال التحقيق مواجهته بكل المخالفات المرتكبة منه، وأقر بالمخالفة، لذلك تم صدور قرار إلغاء تصريح مزاولة المهنة ضده، مؤكدا أن تصريحات تامر أمين متنافية مع ميثاق الشرف الإعلامي.

الإعلامي تامر أمين قال أثناء التحقيق معه «مكنش قصدي.. والتعبير خانني»

وأشار نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإعلامي تامر أمين، قال أثناء التحقيق معه «مكنش قصدي.. والتعبير خانني»، ولكن تطبيق القانون لا يعرف العاطفة، فمخالفات تامر أمين فجة، وقررنا إلغاء تصريح مزاولة المهنة له، والإلغاء يعني عدم ممارسة مهنة الإعلام، إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة مجددا.

إخطار قناة النهار في التاسعة صباحا غدا بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين

واختتم نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أنه سيتم إرسال إخطارًا إلى قناة النهار في التاسعة من صباح الغد بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين.

وتسبب تصريح الإعلامي تامر أمين، وما تضمنه من إساءة للصعيد ونسائه، في حالة من السخط والغضب، ولاقى كلام أمين ردود فعل كبيرة من مختلف فئات المجتمع، منددة ومهاجمة لما يعتبرونه إساءة مرفوضة لسيدات الجنوب.