برتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة دمنهور

وقع اليوم الإثنين الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بروتوكول تعاون في العديد من المجالات.

وتضمن البروتوكول، تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية، وتنمية أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الإعلام والإنتاج والتوزيع التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني.

وأوضحت النقابة، في بيانها اليوم، أن البرتوكول يهدف أيضا إلى تحقيق التواصل العلمي بين الدارسين من خلال تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانيات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

بروتوكولات طبية

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّ نقابة الإعلاميين عقدت بروتوكولات طبية سواء مع مستشفيات أو شركات علاجية، أو معامل تحاليل، لكي تضاف إلى البروتوكولات التي تم توقيعها بالفعل، ضمن حزمة إجراءات تقوم بها النقابة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا، ولتوفير خدمة طبية لأعضاء النقابة والحاصلين على تصريح مزاولة المهنة فضلا عن العمال والإداريين بالنقابة وأسرهم.

وأشار سعدة في تصريح سابق لـ«الوطن» إلى أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها النقابة لمواجهة تفشي الفيروس، شملت تشكيل لجنة لإدارة أزمة «كورونا» تضم 19 من أعضاء النقابة، موزعين في كل إذاعة وكل قناة على مستوى الجمهورية، سواء رسمية أو خاصة، للإبلاغ عن الحالات وكيفية التعامل معها.

وأكد سعدة أنّه تم التعاقد مع طبيب استشاري متخصص لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن صرف البروتوكول العلاجي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مجانا وإيصاله إلى العضو وهو في منزله، موضحا أن النقابة متعاقدة مع كبرى الشركات في مجال المسحات.

نعي اللواء سعد عباس

من ناحية أخرى نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى اللواء سعد عباس، وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق، الذي وافته المنية إثر إصابتة بفيروس كورونا.

وقال سعدة، إن اللواء سعد عباس كان دمث الخلق ويحظي باحترام وتقدير من الجميع لما عرف عنه من تفاني في العمل حيث كان يعمل في قطاع أمن ماسبيرو حتى وصل إلى رئاسة القطاع، ثم تولى رئاسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، كما شغل المدير التنفيذي الأسبق لنقابة الإعلاميين.