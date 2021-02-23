أواني وأسياخ.. ما تبقى من أطلال المركب الغارق ببحيرة مريوط

رصدت عدسة «الوطن»، خروج «أواني طعام وأسياخ للشي»، من موقع المركب الغارق ببحيرة مريوط إلى سطح المياه، فيما استمرت عمليات البحث عن المفقودين في أجواء مناخية عصيبة.

وخرجت المتعلقات على سطح البحيرة من بينها «أواني الطعام»، الذي كان يتناول فيها الضحايا الأكل خلال الرحلة الترفيهية، تزامنا مع استمرار عملية البحث عن باقي الجثامين خاصة مع تأكيدات الأهالي بوجود ما يقارب من 5 جثامين من بينهم أطفال صغار كانوا على متن المركب الغارق.

واستعانت قوات الإنقاذ النهري التابعة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية بـ35 غواصا للعمل على مدار اللحظة في ظل ظروف جوية عصيبة، عبر المناوبات، حيث يقوم البعض منهم بالنزول إلى الأعماق لقرابة نصف ساعة إلى ساعة كاملة، ومن ثم يعودون إلى الشاطئ لتغيير أنبوب الأكسجين أو تبديل الأفراد.

وخيم الحزن على من أفراد عائلة «مطريد» الذين التفوا حول بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غرب الإسكندرية، منتظرين انتشال جثث أفراد أسرتهم الذين لقوا مصرعهم نتيجة غرق مركب صغيرة استقلوها لقضاء نزهتهم.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن حصيلة ضحايا المركب الغارق ببحيرة مريوط بلغت 9 جثث و5 مصابين و2 ناجين، لافتا إلى تواجده مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة انتشال الجثث ونقل المصابين للمستشفيات.

وتفقد المحافظ مصابي الحادث بمستشفى العامرية العام، اليوم، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، واستفسر منهم عن احتياجاتهم لسرعة توفيرها في الحال.

وأضاف المحافظ أن الحادث نتج عنه 9 حالات وفاة و 5 مصابين و2 ناجين وجاري البحث عن مفقودين، لافتاً إلى أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعدادبجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه عدد 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لعلاج المصابين و4 سيارات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.