صور.. الإسكندرية تعلن الطوارئ وتدفع بمعدات لسحب مياه الأمطار من الشوارع

أعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ، مع بدء هطول الأمطار الغزيرة وهبوب رياح باردة وطقس غير مستقر على المدينة الساحلية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة الساحلية، للتعامل السريع والفوري مع تجمعات الأمطار في الشوارع خاصة مع هطول أمطار غزيرة على كافة أحياء المدينة الساحلية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 93 سيارة لسحب المياه المتراكمة بالشوارع، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء للتعامل مع حالة الطقس السيء، والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة من المحافظة.

وشدد المحافظ علي جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أية حالات طارئة تجنبا لحدوث أية مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تواصل جهود الأجهزة التنفيذية أعمال رفع وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بعدد من الأحياء، شملت أحياء العامرية والعجمي وشرق.

وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.