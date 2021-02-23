نائب مدير «النجيلة للعزل» سابقا: سلالة إنفلونزا الطيور الجديدة لا تنتقل إلى البشر إلا بطفرات

علق الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا، على ظهور سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في هولندا، قائلًا إن أول ظهور لهذا المرض كان في مملكة أيرلندا في عام 1983م، وينتقل بين الطيور والدواجن وليس البشر، لكن يمكن أن ينتقل للبشر في حال حدوث بعض الطفرات ببعض الحالات.

وأضاف علام، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، على فضائية القناة الأولى، أن «المرض انتقل إلى 7 أشخاص في روسيا، إذ تعرضوا للعدوى من الطيور، ولم ينتقل من إنسان لإنسان، وحتى الآن لا يوجد أي خطر بسببه، لأن الأشخاص السبعة الذين أصيبوا أعراضهم بسيطة».

وتابع نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا: «بداية تفشي المرض والطفرة الجديدة كان في فبراير من العام الماضي، إذ كانت المملكة العربية السعودية هي أول من يعلن عن هذا المرض، إذ أعدمت 400 ألف طائر، لكن العدوى لم تنتقل إلى البشر، وفي صيف 2020 انتقلت العدوى إلى روسيا وكازاخستان وحدث تفشي في بعض الطيور وتم إعدامهم، ثم ظهر في الدول الأوروبية مثل هولندا وبريطانيا».

وأردف الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا: «هذه الأمراض متوطنة في بعض الدول، وعلى فترات متباعدة فإنها تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وقد تحدث وفيات ولكن ليس بأعداد ضخمة، لكن مع التقدم العلمي استطاعت الدول أن تحجم هذا التفشي، فمثلًا قامت السعودية بإعدام الطيور».