متى يحق للموظف أخذ الراتب دون عمل؟.. «الإفتاء» تجيب

دائما ما يبحث الإنسان عن كسب العيش بالحلال، ومعرفة مصادر رزقه وهو ما يجعل الكسب السهل محل تساؤل يحتاج رأيا شرعيا، ومع ذلك يلح تساؤل عن تقاضي المرتب دون عمل، في حالات مختلفة ومتعددة حيث ورد سؤالا لدار الإفتاء المصرية عن شابة تعمل معيدة بكلية الطب في مدينة غير التي تعيش فيها ما يلزم للوصول ثلاث ساعات من السفر، وهو الطريق الذي كانت تقطعه.

وتقول السيدة في تساؤلها لدار الإفتاء المصرية، إنها منذ فترة اكتشفت أنها حامل وذلك بعد فترة من العلاج، وتبع هذا نصيحة من الطبيب بالراحة وعدم الذهاب إلى العمل حرصًا على استمرار الحمل وصحة الجنين، وحين نقلت ذلك إلى رئيس العمل اقترح عليها أن تأخذ إجازة مرضية، لكنها فضلت أخذ إجازة سنة بدون مرتب، ولكن الإجراءات استغرقت ثلاثة شهور لم تذهب فيها للعمل ومع ذلك تم صرف الراتب لها.

هل صرف الراتب رغم عدم الحضور حلال؟

صرف الراتب رغم عدم الحضور دفع السيدة إلى التساؤل «هل هذا الراتب حلال؛ حيث إني كنت أستحق إجازة مرضية ثلاثة شهور مدفوعة الراتب، ولكني فضَّلْت إجازة سنة حتى أتم الحمل؟». ويرد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إذا كانت فترة الثلاثة أشهر المشار إليها استغرقت في الإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة فذلك لا يعدا مانعا شرعًا من أخذ راتب هذه الشهور.

متى لا يحق أخذه؟

ولكن شيخ الأزهر أضاف في إجابته أنه إذا كانت السائلة تقيم في المنزل ولا تذهب إلى حيث يجب الذهاب لإتمام الإجراءات فإنه لا يحقُّ لها أخذ هذا الراتب، ويٌمكِنها أن تأخذ هذا الراتب في حالة إذا كان ذلك بعلم المدير المسؤول والإدارة وكان هذا التصرف معروفًا وسائدًا في المصالح الحكومية ومما يتسامح فيه عرفًا وعادةً بين الناس.