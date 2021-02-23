24 متسابقا يمثلون 12 فريقا عالميا في «فورمولا إي» على حلبة «الدرعية»

تستضيف السعودية سباقات «فورمولا إي» يومي 26 و27 فبراير الجاري، على حلبة «الدرعية»، للعام الثالث على التوالي، والذي سيشهد إقامة منافساته ليلًا، من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه.

وتشهد منافسات النسخة الحالية من السباق على حلبة الدرعية والذي تنظمة وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقًا من أبرز نجوم اللعبة يمثلون 12 فريقاً، يطمحون لتحقيق نتائج مميزة من خلال تنافس محموم منتظر في مناطق الدرعية التاريخية.

ووفق بيان صادر اليوم، يشارك في السباق العديد من الفرق العالمية التي تضم أبرز السائقين الذي يسعون للظفر بالمراكز الأولى.