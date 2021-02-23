الحماية المدنية تشارك في رفع مياه الأمطار من شوارع الإسماعيلة

شاركت مديرية أمن الإسماعيلية في أعمال رفع المياه من بعض الشوارع والميادين حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات رفع المياه وفرق الطوارئ إلي الشوارع.

ووجه اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية الضباط والأفراد غلى الانتشار في الشوارع وسرعة الإبلاغ عن أي حوادث أو تعطل لحركة الطريق بالتزامن مع حالة الطقس السيء.

كما دفعت إدارة مرور الإسماعيلية بإشراف العميد محمد المصري وكيل إدارة المرور بضباط وأفراد الشرطة إلي الميادين والشوارع الرئيسية بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي ضربت المحافظة منذ قليل.

وكانت محافظة الإسماعيلية شهدت منذ قليل حالة من الطقس السيء بدأت بأمطار كثيفة علي المدينة وامتدت لتشمل المحافظة بالكامل فيما شهدت المدينة تساقط كميات من الثلج في بعض المناطق.

وقال رئيس شركة مياه الشرب إن الشركة دفعت بأطقم الطوارئ والفنيين والمهندسين المدربين علي أعلي مستوى علي مواجهة الظروف المناخية السيئة والامطار الشديدة.

كما انتشرت سيارات رفع وشفط المياه بمركز ومدينة القنطرة شرق بالتوازي مع حالة الطقس السيء الذي ضرب الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء عمر ادريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق إنه تم الدفع بفرقة التدخل السريع حيث قامت الفرقة بإشراف محمدعلي نائب رئيس المركزوالمدينة بإزالة آثار الأمطار من الشوارع.

وقال إن الفرقة تركز علي أماكن تجمع مياه الامطار مشيراً إلي انه رفع حالة الطوارئ والتنبيه علي فرق الطوارئ بالتواجد بالشوارع علي مدار الساعات المقبلة وعدم مغادرتها لحين تحسن الطقس.