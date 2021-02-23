أمطار غزيرة وثلوج تجتاح محافظة الإسماعيلية

هطلت أمطار غزيرة على مدينة الإسماعيلية، منذ قليل، امدت لتشمل المحافظة كافة أنحاء المحافظة، وسط تساقط كميات من الثلج على بعض المناطق، فيما زادت سرعة الرياح تزانمنا مع هطول الأمطار الغزيرة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ في المحافظة وجميع المراكز والمدن بالتزامن مع الأمطار الشديدة التي شهدتها المحافظة، فيما دفعت المحافظة بسيارات المياه وفرق الطوارئ إلي الشوارع.

كما دفعت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة اللواء عبد الحميد عصمت بسيارات شفط المياه إلي شوارع وميادين الإسماعيلية والأماكن المعروف عنها تراكم المياه بها في فصل الشتاء.

وقال عصمت ان الشركة دفعت بأطقم الطوارئ والفنيين والمهندسين المدربين علي أعلي مستوى علي مواجهة الظروف المناخية السيئة والامطار الشديدة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة من عدم الإستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة بسبب منخفض بالقرب من سواحل الاسكندرية ومطروح والسلوم.

وبحسب هيئة الأرصاد فإن الطقس يزداد برودة علي السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية شديد البرودة أيضاً ليلا على شمال الصعيد، محذرة من سقوط أمطار قليلة على القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، ومتوسطة لغزيرة على من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش.

وكانت الإسماعيلية شهدت حالة من الطقس السيء الأسبوع الماضي وصلت ذروتها الأربعاء بانخفاض كبير جداً في درجات الحرارة ونشاط كبير في الرياح.