عاجل.. «نقل النواب»: تصعيد أسماء سعد الجمال خلفا لوالدها

أعلن أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، وأعضاء مجلس النواب بمحافظة الجيزة، ترحيبهم بتصعيد أسماء سعد سليم الجمال، احتياطي القائمة الوطنية، نجلة البرلمانى الراحل سعد الجمال، وذلك خلفا لوالدها النائب الراحل، إعمالا لنص قانون المجلس.

وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نظم كيفية التصرف القانوني، حال شغر مقعد مجلس النواب في حالة وفاة نائبه.

ونصت المادة 25 من القانون، على أنه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته».

أسماء سعد الجمال تؤدي اليمين الدستورية الاسبوع المقبل

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن تؤدي أسماء سعد الجمال اليمين الدستورية بالجلسات العامة، الأسبوع المقبل، لتخلف والدها تخت قبة البرلمان، والذي وافته المنية قبل أسابيع، وشهدت جنازته حضورا شعبيا ورسميا في مسقط رأسه.