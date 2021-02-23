تداول أهالى برج العرب صور الأطفال ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، ونعى الأهالي الضحايا وسط حالة من الحزن ألمت بالجميع سواء ميدانيا أو في الواقع الإفتراضي.

وأشار بعض المقربين من الأسرة إلى أن الضحايا بينهم الطفل ناجي محمد ناجي، عمره عام واحد، والطفلة أمل حمودة نصر، 4 سنوات، والطفل مروان محمد جابر، 10 سنوات، والطفلة رانسي محمد .

وخيم الحزن على المئات من أفراد عائلة «مطاريد» الذين التفوا حول بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غرب الإسكندرية، منتظرين انتشال جثث أفراد أسرتهم الذين لقوا مصرعهم نتيجة غرق مركب صغيرة استقلوها لقضاء نزهتهم.

وقال مقربون إن الأسرة التي كانت على متن المركب تكونت من 19 فردا من عائلة «حميد» إحدى عائلات عيلة «مطاريد» التي تعد العيلة الأم، حملوا على أكتافهم منذ أمس 9 جثث بينهم 6 إناث و3 ذكور و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 9 سنوات، بينما ما زالوا ينتظرون 5 جثث لسيدتين و3 أطفال.

وقال مجاهد احمد، أحد اقارب الضحايا، أنه منذ أمس تواجدت العائلة لاستلام جثث الضحايا، لافتا إلى أن أصعب ما في الحادثة هو فقد أحدهم «محمود جابر»، زوجته وأبنائه الخمسة، حيث خرجت زوجته وأبنائه للتنزه في تلك الرحلة بينما بقى هو في عمله، حتى جاء خبر وفاة زوجته وأبنائه الذي نزل عليه كالصاعقة.

واضاف «مجاهد»، لـ«الوطن»، أن ذلك الرجل في حالة يرثى لها بعدما وصل له خبر وفاتهم، وفقد كل ما له في لحظات معدودة، بدلاً من عودتهم له فرحين بعد رحلة التنزه، ليجدهم عائدين إلى مثواهم الأخير.

فيما حرص الجميع على أداء الصلاة في توقيتها رغم صعوبة المناخ والأمطار وازدياد الوحل بجوار شاطئ البحيرة، إلا أنهم وقفوا يرفعون أيديهم إلى الله من أجل إنقاذ من كان بهم الروح، وإخراج جثث المتبقيين لصلاة الجنازة عليهم ودفنهم.