بريطانيا تبدأ خطة لتخفيف إغلاق كورونا لمدة 4 أشهر بدءا من مارس المقبل

تبدأ بريطانيا تنفيذ خطة لتخفيف إجراءات الإغلاق جراء جائحة كورونا في الثامن من مارس المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، خطة تخفيف الإغلاق خلال بيان في مجلس العموم البريطانى وتشمل الخطة أربع مراحل لرفع قيود الإغلاق في إنجلترا، تبدأ يوم 8 مارس المقبل وتنتهي في 21 يونيو.

وفيما يلى مراحل الخطة:

8 مارس

إعادة فتح المدارس. ويمكن للبريطانيين أن يجتمعوا مرة أخرى مع صديق أو أحد أفراد الأسرة في مكان خارجي للنزهة أو تناول القهوة

29 مارس

سيتمّ السماح فيها بالتجمعات الخارجية المكونة من 6 أشخاص أو أسرتين، وجمع شمل الأصدقاء لأول مرة منذ شهور، فضلًا عن عودة الرياضات الخارجية مثل التنس والجولف وكرة القدم.

12 أبريل

سيتمّ السماح بفتح أبواب مصففي الشعر، وصالونات الأظافر، والحانات، والمطاع، إضافة إلى متاجر التجزئة غير الضرورية، وصالات الألعاب الرياضية، وحدائق الحيوان.

21 يونيو

رفع الإغلاق الكامل وإلغاء جميع القيود القانونية على التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ستؤول إليه المراحل السابقة.

وأعرب جونسون، عن تفاؤله من إمكانية رفع جميع القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في إنجلترا بحلول الـ21 من يونيو المقبل، وذلك بموجب خطة المراحل الأربع لإلغاء الإغلاق التي تمّ الإعلان عنها أمس.

كما أعرب جونسون، اليوم، عن أمله في أن يتمّ إلغاء جميع القيود القانونية على التواصل الاجتماعي وفقا لآخر مرحلة من المراحل الأربع لتخفيف القيود والتي من الممكن أن تحدث بحلول الـ21 من يونيو على أقرب تقدير وفقًا لتصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز البريطانية».

وأشار جونسون، إلى أنَّه يأمل في الوصول لهذا الهدف، ولكن من الواضح أنَّه لا يمكن ضمان ذلك وأن الأمر كله يتوقف على الطريقة التي نواصل بها حذرنا ونواصل اتباع الإرشادات الخاصة بكل مرحلة.

وتابع جونسون قائلًا: «ولكن حقا بسبب الإمكانيات الضخمة الآن لإطلاق اللقاحات، ولأن العلم منحنا هذه الطريقة لخلق درع كامل حول شعبنا، يمكننا أن ننظر إلى تاريخ الـ21 من يونيو بشيء من التفاؤل».

وكان جونسون، قد قال في تصريحات أول أمس، إنَّه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، مشيرًا إلى أنَّه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تمامًا مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح.