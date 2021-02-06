لمواجهة زيادة الوفيات..«جونسون» تتعهد بـ 100 مليون جرعة لقاح للولايات المتحدة

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة حاسمة في المواجهة مع فيروس كورونا المستجد، بعدما قاربت الوفيات بسببه حاجز النصف مليون حالة وفاة، وتشير التقديرات إلى أن الوفيات اليومية لا تزال مرتفعة، حيث تسجل 3 آلاف وفاة في اليوم.

وتتابع السلطات الصحية في البلاد، حملة التطعيمات المقررة، وتدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الوقت الحالي طلب شركة «جونسون آند جونسون، لتسجيل لقاحها الجديد المؤلف من جرعة واحدة ضد فيروس كورونا، وإذا حصل على الضوء الأخضر، سيكون هذا اللقاح هو الثالث المصرح به في البلاد بعد لقاحي «فايزر» و«موديرنا».

وتعهدت «جونسون آند جونسون» شحن 100 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة قبل نهاية يونيو.

وأعلن المستشار في فريق الاستجابة الوبائية، ومكافحة كورونا في البيت الأبيض، أندي سلافيت، مشاركة ألف جندي من الجيش الأمريكي في تقديم الدعم والمساعدة لتسريع جهود نشر اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، قائلا: «عناصر من الجيش سيصلون ولاية كاليفورنيا للانتشار فيها خلال الأيام العشرة المقبلة، ليكونوا على استعداد للمزيد من المهام القادمة، خمسة مراكز تطعيم رسمية تابعة للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، للمساندة في تعزيز وتسريع التلقيح في جميع أنحاء البلاد».

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن قلقه تجاه ما وصفه بـ «العودة للمربع الأول»، حيث أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات يعرض التقدم المحرز ضد الوباء للخطر، وثلاثة أرباع اللقاحات تم استخدامها في 10 دول غنية فقط،على حد تعبيره.

وتتصدر الولايات المتحدة، العالم في كل من أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس التاجي، حيث سجلت البلاد ما يقرب من 27 مليون حالة حتى الآن، وفقًا لإحصاءات جامعة «جونز هوبكنز».