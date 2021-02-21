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عودة طلاب المدن الجامعية بجامعة الأزهر الثلاثاء القادم

كتب:

سعيد حجازي
07:51 م | الأحد 21 فبراير 2021
جامعة الأزهر- صورة أرشيفية

جامعة الأزهر- صورة أرشيفية

أعلنت جامعة الأزهر عودة طلاب المدن الجامعية الثلاثاء القادم، وكشف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، عن استعداد المدن الجامعية لاستقبال عودة طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 من فبراير الجاري.

كما أعلن نائب رئيس الجامعة، وفقا لبيان الجامعة، الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه قد وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن الجدول تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي يوم الثلاثاء القادم.

وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تقرر استقبالهم يوم الأربعاء المقبل الموافق 24من فبراير، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت الموافق 27من فبراير.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية، كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.

قطاع الوجه البحري بجامعة الأزهر 

فيما أعلن الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، استعداد المدن الجامعية لاستقبال عودة طلاب وطالبات كليات الفرع يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 من فبراير الجاري.

كما أعلن نائب رئيس الجامعة لفرع طنطا الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات، موضحًا أنه قد وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن الجدول تتضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي يوم الثلاثاء القادم، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تقرر استقبالهم يوم الأربعاء المقبل الموافق 24من فبراير، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت الموافق 27من فبراير.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية، كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.

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