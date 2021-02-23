حكاية عارضة الأزياء الروسية «ماريانا» مع عمرو دياب في دبي (صور)

احتفل الفنان عمرو دياب مع عارضة الأزياء الروسية، نيكا ماريانا، أمس، بعد الانتهاء من حفل إطلاق عطره الجديد، حيث ظهرت الروسية الحسناء معه خلال إعلانه الجديد، لتصبح حديث «السوشيال ميديا».

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن الفنان عمرو دياب قضى سهرة أمس مع العارضة الروسية، داخل أحد فنادق الفورسيزون، ثم تناولا وجبة الإفطار معا صباح اليوم.

وظهر عمرو دياب مع 4 فتيات أخريات ضمن إعلان عطره الجديد، منهم عارضة الأزياء الروسية نيكا ماريانا.

معلومات عن عارضة الأزياء نيكا ماريانا

ونيكا ماريانا، من مواليد موسكو، في 28 سبتمبر 1992، وبدأت حياتها العملية في مجال عروض الأزياء، وأطلقت حسابها على «إنستجرام» عام 2016، حيث يصل عدد المتابعين لها إلى 900 ألف متابع، وقد ارتبطت من قبل بأحد مشاهير السوشيال ميديا في روسيا، وهو جوزين جاسانوف، البالغ من العمر 26 عاما، حيث ولد في يوليو 1994 أي أنها أكبر منه بعامين تقريبا.

عمرو دياب يحقق مشاهدات عالية بإعلانه الجديد في أقل من 12 ساعة

وحقق إعلان عمرو دياب الجديد، ما يقرب من مشاهدات عالية في أقل من 12 ساعة، خاصة أن عددا كبيرا من جمهوره كان ينتظره من أجل مشاهدة الفتيات اللاتي ظهرن معه خلال كواليس الكليب من قبل، منهم المذيعة إنجي كيوان، التي أثارت حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب انتشار صور تجمعها بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث كليب عمرو دياب الجديد

وتدور قصة الكليب، حول عمرو دياب الذي يعيش قصة حب كل يوم مع فتاة، ويتركها في صباح اليوم التالي مع نهاية فعالية العطر، وتشاركه في بطولته المذيعة إنجي كيوان.