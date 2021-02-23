مدارس دمياط تحصد المركزين الرابع والتاسع في مسابقة الخطابة

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عادل عثمان، اليوم الثلاثاء، حصول المحافظة على المركزين الرابع والتاسع على مستوى الجمهورية، في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، للعام الدراسي 2020 / 2021.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة إلى الطلاب الفائزين بهذه المراكز في المسابقة، وهما الطالبة «منة الله محمد المهدي»، من مدرسة «الشهيد أحمد عبد الباقي شلبي»، لحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية، والطالبة «مريم عوض زغلول»، من مدرسة «الشهيد ماهر رخا الثانوية»، لحصولها على المركز التاسع في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو.

ومن ناحية أخرى، عقد مجلس الآباء والأمناء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بدمياط اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، وعصام عمر، رئيس المجلس، وشكري شطا، نائب رئيس المجلس، وعلاء ناشد، موجة عام التربية الاجتماعية، وجميع الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمناء.

وناقش المجلس العديد من الأمور الخاصة بالمدارس والطلاب، حيث استعرض وكيل الوزارة الإجراءات التي أقرتها الوزارة لإجراء امتحانات النقل المجمعة، وبداية الترم الثاني من العام الدراسي 2020 / 2021.

وطمأن «عثمان» أعضاء المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم المدارس، والانتهاء من استعدادات المدارس لبداية النصف الثاني من العام الدراسي، بالإضافة إلى كيفية إجراء الامتحانات المجمعة، وكيفية توزيع الطلاب داخل اللجان.

وبدوره، استعرض رئيس مجلس الأمناء عدداً من المشكلات الواردة من الإدارات التعليمية، ودور المجلس في توعية أولياء الأمور بعدم الحضور، وعدم التجمع أمام المدارس.