محافظ دمياط تستقبل سفير الفلبين لبحث سبل التعاون الاستثماري

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات وأيضاً توطيد العلاقات الثنائية.

وأعربت «المحافظ»، عن سعادتها بزيارة سفير دولة الفلبين لمحافظة دمياط، والتى تعكس الروابط الأصيلة والطيبة بين دولتى مصر والفلبين، كما استعرضت أبرز الصناعات التى تشتهر بها المحافظة كصناعات الأثاث والحلويات والسفن والألبان ومهنة الصيد.

وتطرقت إلى الإنجازات والمشروعات التى تشهدها المحافظة وعلى رأسها مدينة دمياط للأثاث التى افتتحها رئيس الجمهورية فى ديسمبر ٢٠١٩م حيث تُعد أكبر كيان صناعى للأثاث فى الشرق الأوسط إذ تقع على مساحة 331 فدان وتضم 1500 ورشة بالإضافة إلى منطقة الأراضى الصناعية والجزء الاستثمارى.

وأشارت إلى إنشاء مركزا تكنولوجيا بالمدينة يشرف على معدلات الجودة ويقوم بمنح شهادات بشأنها لمنتجات المدينة، بالإضافة إلى إقامة معرض دائم لمنتجات المدينة.

وأكدت أن الدولة بكافة أجهزتها تدعم ملف صناعة الأثاث الدمياطية وتسعى لفتح مجالات التصدير وآفاق تسويقية جديدة، إذ تم بالفعل تصدير منتجات المدينة لدول ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية و نيجيريا.

وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات التى تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية في صناعتى الأثاث والأسماك وتبادل الخبرات فى هذين المجالين، من خلال تدريب أبناء دمياط على مجالات صناعة الأسماك واستخدام أخشاب البامبو فى صناعة الأثاث.

وأعرب سفير الفلبين عن بالغ سعادته لزيارته محافظة دمياط، مشيرا إلى تطلعه لتحقيق التعاون المشترك بين الفلبين ودمياط خاصة فى قطاعى صناعتى الأثاث والأسماك، ولفت إلى حرص دولته على توطيد الروابط مع الدولة المصرية التى تشهد إنجازات ومشروعات عملاقة، و فى هذا السياق أكد السفير أنه سيجرى زيارة إلى مدينة دمياط للأثاث عقب اللقاء وذلك للبدء في وضع رؤية محددة لمد جسور التواصل بهذا الملف.

وفى ختام اللقاء تسلمت المحافظ من السفير كونفيادو هدية تذكارية من دولة الفلبين، كما منحته درع المحافظة، إذ أعربت مجددا عن ترحيبا بزيارته الأولى لدمياط.