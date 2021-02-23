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«أمن دمياط» ينفي وفاة مسجون إثر وعكة صحية داخل الحجز

كتب:

سهاد الخضري
03:18 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
أمن دمياط

أمن دمياط

نفى العميد محسن نجيب مأمور قسم أول دمياط، ما تداوله البعض حول وفاة مسجون نتيجة تعرضه لوعكة صحية داخل قسم أول دمياط.

وأكّد مأمور قسم أول دمياط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلًا، فلم يشهد القسم واقعة وفاة أي مسجون بالأساس.

وكان قد تداول البعض خبر مفاده وفاة مسجون إثر تعرضه لوعكة صحية داخل القسم، وأنَّه كان يعاني من أمراض مزمنة منها السكر والضغط، وهو ما نفاه الأمن جملة وتفصيلًا.

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