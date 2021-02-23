أمطار غزيرة بالفيوم والمحافظة تدفع بسيارات شفط المياه (صور)

ضربت أمطار غزيرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، وتسبب في غرق معظم الشوارع، رغم أنّها لم تستغرق سوى دقائق معدودة، لا تتجاوز 5 دقائق، فيما دفعت محافظة الفيوم بالمعدات اللازمة وسيارات الكسح لرفع وشفط تراكمات المياه.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمتابعة أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من مناطق تجمعها، حيث تفقد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، يرافقه أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بواسطة معدات الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع تجمعات المياه في عدد من ميادين وشوارع مدينة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ وجه السكرتير المساعد بتفقد أعمال رفع أي تراكمات لمياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بميادين وشوارع مدينة الفيوم، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع أي ظروف قد تطرأ، مشدداً على رفع آثار ظروف الطقس السيئ وتكثيف أعمال النظافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ جولة السكرتير العام المساعد شملت عدداً من الميادين، ضمت ميادين «السواقي (قارون)، والمسلة والحواتم»، وشارعي «البوستة والمحكمة»، وأمام مستشفى الفيوم العام، ومنطقة «دلة»، موجهاً بسرعة سحب تراكمات المياه، ورفعها بمعدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت «التوني» إلى أنّ المحافظ شدد على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياه والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، تبعاً لظروف الطقس، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال، والعمل على رفع آثار الأمطار أولاً بأول.

وأشار إلى أنّ كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين في شتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتاً إلى أنّ المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهاً بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وشدد محافظ الفيوم على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام 2168042، و2168041.