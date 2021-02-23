أمطار غزيرة بالفيوم والمحافظة تدفع بسيارات شفط المياه (صور)
كتب:
أسماء أبو السعود
06:27 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
أمطار غزيرة تضرب الفيوم.. والمحافظة تتدخل لرفع تراكمات المياه.. صور
ضربت أمطار غزيرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، وتسبب في غرق معظم الشوارع، رغم أنّها لم تستغرق سوى دقائق معدودة، لا تتجاوز 5 دقائق، فيما دفعت محافظة الفيوم بالمعدات اللازمة وسيارات الكسح لرفع وشفط تراكمات المياه.
ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمتابعة أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من مناطق تجمعها، حيث تفقد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، يرافقه أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، الأعمال التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بواسطة معدات الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع تجمعات المياه في عدد من ميادين وشوارع مدينة الفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ وجه السكرتير المساعد بتفقد أعمال رفع أي تراكمات لمياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بميادين وشوارع مدينة الفيوم، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع أي ظروف قد تطرأ، مشدداً على رفع آثار ظروف الطقس السيئ وتكثيف أعمال النظافة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنّ جولة السكرتير العام المساعد شملت عدداً من الميادين، ضمت ميادين «السواقي (قارون)، والمسلة والحواتم»، وشارعي «البوستة والمحكمة»، وأمام مستشفى الفيوم العام، ومنطقة «دلة»، موجهاً بسرعة سحب تراكمات المياه، ورفعها بمعدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.
ولفت «التوني» إلى أنّ المحافظ شدد على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياه والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، تبعاً لظروف الطقس، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال، والعمل على رفع آثار الأمطار أولاً بأول.
وأشار إلى أنّ كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين في شتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتاً إلى أنّ المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهاً بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وتذليل كافة العقبات أمامهم.
وشدد محافظ الفيوم على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام 2168042، و2168041.