بنك ناصر: 4 مليارات و60 مليون إجمالي المنصرف لمستحقي النفقة

قال هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة للنفقة، بـ«بنك ناصر» الاجتماعي، إن صندوق نظام تأمين الأسرة، يصرف 71 مليون جنيه تقريبا شهريا كنفقة.

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أن عدد المستفيدين من الصندوق حتى 30 يناير 2021، وصل إلى نحو 413 ألف مستفيد بأحكام قضائية، عددها 259 ألف حكم.

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إجمالي المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004، حتى 30 يونيو 2020، بقيمة 4 مليارات و60 مليون جنيه.

تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات لصالح الزوجة

وأكد بنك ناصر، أن صندوق تأمين الأسرة، يهدف إلى مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق، وفقا لأهداف جوهرية محددة، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور، وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

وأشار بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الصندوق يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء وبحد أقصى 500 جنيه شهريا، دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل، حال تحصيله من المنفذ ضده.

إجراءات الخدمة من بنك ناصر

حدد بنك ناصر عدة إجراءات للمستفيدين تمثلت فيما يلي:

- تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

- شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه.

- حال استئناف الحكم يقدم صورة رسمية من الحكم شرط بألا يكون قام بتعديل الحكم الإبتدائي الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

- صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.