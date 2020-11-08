مليار و300 مليون عجز فى بند نفقة المطلقات ببنك ناصر

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إن بنك ناصر يدفع نفقة المطلقات بديلًا عن الزوج، ثم "نجري وراء التسوية"، مشيرة إلى أن هناك عجز فى بند نفقة المطلقات ببنك ناصر يفوق مليار و300 مليون جنيه دُفعت ولم تُسترد.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "ملف النفقة واقف علينا بالمكسب إنسانيا وحقوقيًا، وخسارة مادية كبيرة"، مشيرة إلى أن هناك أعداد كبيرة إما أن يتم زيادة الحد الأقصى للنفقة لأصحابها، أو أن تقل الأعداد، لافتة إلى أنها ترى أن تظل المبالغ كما هي ويستفيد أكبر عدد ممكن.

الاستعانة بخبراء لزيادة استثمارات بنك ناصر وميكنة لجان الزكاة

وأشارت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية، إلى الاستعانة بخبراء لزيادة استثمار بنك ناصر وحل موضوع التركات، وميكنة لجان الزكاة وصندوق النفقة، مشيرة إلى أن بنك ناصر لديه استراتيجية تطوير واعدة تم إعدادها مع شركة "براين"، وهى شركة قطاع خاص.

من جانبه، وضع بنك ناصر عدة شروط للحصول على خدمة صرف النفقة للمطلقات، كالتالي:

- تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، وإعلان قانوني حديث طبقًا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

- شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه، وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم، شرط ألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي.

- الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

- صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.

- توكيل رسمي عام "قضايا" باسم رئيس مجلس الإدارة.

تأمين الأسرة المصرية من الآثار السلبية لامتناع الملزم بالنفقة عن أدائها

من جانبه، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من الآثار السلبية لامتناع الملزم بالنفقة عن أدائها.

وأضاف أنه يتم صرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، والذى يصرف مجانًا مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا وصورة بطاقة الرقم القومي، والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.