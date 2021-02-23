فيتا يضرب المريخ برباعية ويسبق الأهلي إلى وصافة المجموعة

حقق فريق فيتا كلوب فوزًا ساحقًا على مضيفه المريخ السوداني، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «المريخ» بالسودان، في الجولة الثانية من دور المجموعات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجّل رباعية الفريق السوداني كل من: عبيد موكوكياني في الدقيقتين 28، 83، دجوما شاباني من ضربة جزاء في الدقيقة 37، أميدي ماساسي في الدقيقة 68، فيما سجل الساماني سعد الدين في الدقيقة الثامنة من زمن تلك المواجهة.

وتقدم فريق المريخ أولًا في وقت مبكر، وتحديدًا في الدقيقة الثامنة عن طريق الساماني سعد الدين من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل فريق فيتا كلوب من تصويبة هو الآخر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28 بعدما تابع تصويبة لفريق من خارج المنطقة تصدى لها حارس الفريق السوداني، وارتدت من جديد لموكوكياني الذي لم يتواني عن تسديدها في الشباك.

وفي الدقيقة 37 سجّل دجوما شاباني هدف الفريق الكونغولي الثاني من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 68 سجّل اميدي ماساسي الهدف الثالث من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الفريق السوداني.

وفي الدقيقة 83، اختتم المتألق موكوكياني آخر أهداف فريقه من هجمة مرتدة سريعة وخطأ فادح من حارس المرمى الذي يراوغه موكوكياني ببراعة ويسددها في المرمى.