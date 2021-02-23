بعد ظهور نوع جديد.. كل ما تريد معرفته عن حملة شلل الأطفال الجديدة

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام بداية من يوم الأحد القادم للأطفال المصريين وكذلك غير المصريين.

وبالتزامن مع ذلك تستعرض «الوطن» في نقاط كل ما تريد معرفته عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة.

- التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهران.

- وزارة الصحة والسكان قامت بتحديث جدول التطعيمات الإجبارية بإضافة جرعتين جديدتين لتطعيم شلل الأطفال المعطى بالحقن «سولك».

- التطعيم ضد شلل الأطفال عبارة عن نوعين أولهما الفم، والآخر المستحدث عن طريق حقن العضل وهو يعطي مناعة للطفل قوية ضد المرض وتستخدمه الدول التي أصبحت خالية من مرض شلل الأطفال، وسوف تستخدمه وزارة الصحة في مصر باعتبار أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال من 2005.

- استحدثت وزارة الصحة والسكان نظاما جديدا في الحملة التي سيتم انطلاقها الأسبوع المقبل ويتمثل التغير في جرعة الشهر الرابع فقط من التطعيم، حيث سيتم إضافة جرعة تطعيم بالحقن إلى التطعيم الفموي المعتاد وستبقي جميع الجرعات الأخرى عن طريق الفم كما هي.

الجدير بالذكر أن جدول التطعيمات الإجبارية الذي وضعه قطاع الطب الوقائي بالوزارة أصبح كالتالي بعد التغير.

- أول 24 ساعة الالتهاب الكبدي الفيروسي B، وكبدي رضع.

- شهرين تطعيم ضد شلل الأطفال.

- 4 شهور تطعيم ضد شلل الأطفال.

- 6 شهور تطعيم ضد شلل الأطفال.

- 9 شهور تطعيم ضد شلل الأطفال.

- 12 شهرا تطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

- 18 شهرا تطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا.