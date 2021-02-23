الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

تستعد وزارة الصحة والسكان، لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، في الفترة من الأحد المقبل 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

وكانت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وضعت جدولا جديدا للتطعيمات الإجبارية للأطفال، بدأ العمل بها في الوحدات الصحية والمستشفيات منذ الاثنين الماضي.

ويتضمن الجدول إضافة الوزارة جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر شهرين و4 أشهر.

وأوضحت الوزارة أنّ التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين، لافتة إلى أنّ مصر خالية من شلل الأطفال منذ العام 2005، وسيتم تطعيم جميع الأطفال لتقليل نسبة ظهور المرض مرة أخرى.