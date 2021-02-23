«التنمية المحلية»: الإسكندرية تعرضت لأمطار غزيرة منذ الرابعة صباحا

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتابع مع مختلف المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ، من خلال غرفة العمليات في الوزارة، التي ترتبط مع باقي المحافظات، موضحا أن محافظة الإسكندرية، شهدت أمطار متوسطة إلى غزيرة منذ الرابعة صباحا، وجرى رفع التراكمات بالفعل، وهناك تعاون بين معدات الوحدات المحلية، ومعدات شركات المياه والصرف الصحي.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

وأضاف «قاسم»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات مطروح وكفر الشيخ، والبحيرة، وتم التعامل مع هذه التراكمات، في هذه المحافظات، لافتا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة في باقي المحافظات، مؤكدا أن الوزير يتابع مع كل المحافظات خاصة التي تعرضت لأمطار.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تستنفر كل الجهود، وهناك تنسيق مع كل الجهات، والاستمرار في تطهير خطوط صرف المياه، والطرق، ومتابعة أعمدة الإنارة، واتخاذ أي إجراءات لازمة للحفاظ على الأرواح.

تلقي الشكاوى على غرفة العمليات

وشدد على أن غرفة العمليات، ومبادرة صوتك مسموع تتلقى كافة الشكاوى من المواطنين.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد توقعت سقوط أمطار اليوم الثلاثاء، على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، بينما متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، ومتوقع أيضًا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من رأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبني سويف والمنيا ومتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.