نائب محافظ الإسماعيلية يتابع شفط مياه الأمطار (صور)

تابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع مياه الأمطار، من الشوارع والميادين، بعدما ضربت موجة من الطقس السيئ مدينة الإسماعيلية ظهر اليوم.

ووجه محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، نتيجة تقلبات الطقس السيئ.

ودفعت الوحدات المحلية ومركز ومدينة الإسماعيلية بسيارات المياه لشفط وسحب المياه من ميدان الممر، ومن أمام المدرسة المعمارية، وفتح الطريق لتحقيق السيولة المروية بالطرق و الميادين الرئيسية.

وتفقد «عصام الدين» عدداً من مناطق تجمع المياه بنطاق المحافظة، للتأكد من تفعيل الخطة الاستراتيجية لمحافظة الإسماعيلية، للتعامل مع أي تجمعات للمياه خلال تقلبات الطقس، وذلك بالتعاون بين مركز ومدينة الإسماعيلية والحماية المدنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانب آخر، قام مركز ومدينة القنطرة شرق بإزالة أثار الأمطار من الشوارع والتي وصلت لحد الثلوج وأماكن تجمع المياه، ورفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة القرى التابعة للمركز، لمنع حدوث تجمعات المياه ومواجهتها أولاً بأول.

وأكد محافظ الإسماعيلية على استمرار التواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية للتعامل مع أي مستجدات، وتجهيز نقاط للتمركز، لنشر معدات شفط المياه لمواجهة التقلبات الجوية.

وطالب سرعة التواصل على أرقام غرف العمليات بالمحافظة 3380240/ 3380241 / والخط الساخن من أي محمول 114 حال وقوع اي طوارئ.

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية منذ قليل حالة من الطقس السيء بدأت بأمطار كثيفة علي المدينة، وامتدت لتشمل المحافظة بالكامل، فيما شهدت المدينة تساقط كميات من الثلج في بعض المناطق.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ في المحافظة وجميع المراكز والمدن، بالتزامن مع الأمطار الشديدة التي شهدتها المحافظة، فيما دفعت بسيارات المياه وفرق الطوارئ إلى مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.

كما دفعت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة اللواء عبد الحميد عصمت، بعدد من سيارات شفط المياه إلى شوارع وميادين الإسماعيلية والأماكن المعروف عنها تراكم المياه بها في فصل الشتاء.