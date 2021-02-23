تعرف على مواعيد عمل السجل المدني الجديدة 2021

لحماية المواطنين من الموجة الثانية لجائحة كورونا في مصر، كشف القطاع الإعلامي لوزارة الداخلية عن مد فترات العمل في مكاتب السجل المدني، وذلك لتخفيف الزحام على شبابيك الخدمات، ولمنع تكدس المواطنين لاستخراج المستندات والأوراق المطلوبة.

وتقدم لكم جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مواعيد عمل وعناوين مكاتب السجل المدني التي مدت فترة العمل مساءً، كمرحلة أولى.

مواعيد عمل مكاتب السجل المدني الجديدة

ووفق بيان سابق لوزارة الداخلية، فقد تم تمديد العمل من مطلع شهر فبراير 2021 الجاري، في بعض مكاتب السجل المدني كمرحلة أولي، مع وضع خطة لتشمل تلك المواعيد جميع المحافظات.

حيث سيتم تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساء تيسيرا على المواطنين.

مكاتب السجل المدني التي سيتم تمديد العمل بها

وبحسب بيان الوزارة فإن مكاتب المرحلة الأولى جاءت كالآتي:

سجل مدني النزهة بمحافظة القاهرة.

سجل مدني الدقي بمحافظة الجيزة.

سجل مدني شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

خدمات السجل المدني

ويعني قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتسجيل قوائم بيانات المواطنين المصريين الكاملة التي تتمثل في الاسم والجنس والجنسية والعمر والحالة الاجتماعية والعنوان وتربط علاقات الأشخاص بالقرابة أو النسب.

ويختص السجل المدني بتقديم العديد من الخدمات هي استخراج البطاقات الشخصية وتجديدها، وشهادات الميلاد المميكنة، وصور قيد الميلاد، وقيد الوفاة، والقيد العائلي، وقيد الزواج والطلاق ومستندات إثبات النسب، وشهادات الوفاة.

ومن المفترض أن يسهم هذا القرار الجديد في تيسير حصول المواطنين على خدمات مكاتب السجل المدني مساء بالنسبة للذين يعملون طوال فترة النهار.

كما قامت الوزارة بطرح إمكانية استخراج المستندات «ليس للمرة الأولي» إلكترونيًا، من خلال الانترنت، من الهاتف، ويمكن الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، أو الفيزا، ويمكن أن تصل المستندات إلى البيت.