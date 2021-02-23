«نقل النواب» تطالب «التنمية المحلية» بتوضيح حقيقة هدم مبان آثرية

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عددا من التساؤلات لممثل التنمية المحلية، محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، قائلا: «ما حقيقة ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نشر بشأن هدم بعض المباني الأثرية لتنفيذ مشروعات، وهل هناك تنسيق مع الوزارة المعنية في هذا الصدد».

وطالب عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بوضع مزيد من الحواجز والعلامات الإرشادية على المحاور والطرق والكباري، وذلك على مستوى الجمهورية، وعلى وجه التحديد، فيما يخص منطقة مصر الجديدة.

وتابع: «نثني على إنشاء المحاور والكباري، التى تذلل العقبات أمام المواطنين، وساهمت بشكل كبير فى سهولة الحركة، وتحسين مستوى الخدمة بصورة كبيرة، ووضع مزيد من العلامات الإرشادية سيقلل من الحوادث، وأخيرا ما مدى التنسيق بين التنمية المحلية والسكة الحديد، لتعظيم الاستفادة من أصول السكة الحديد، ومنع التعدى عليها».

وعلق محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط قائلا: «فيما يخص العلامات الإرشادية، هناك تنسيق مع الهيئة الهندسية، وجرى بالفعل إنشاء 4 كباري لخدمة المواطنين، حيث يتم المرور على المحاور الجديدة بالكامل، للوقوف على الأماكن التي تستوجب إنشاء كوبري، كما تم التنسيق أيضا مع السكة الحديد، لتعظيم الاستفادة من أملاك السكة» وفيما يتعلق بهدم المنازل الأثرية: «هرجع للمحافظة معنديش تفاصيله بصراحة».

نقل النواب تطالب التنمية المحلية بكشف استراتيجة التعامل مع التعويضات المستحقة لبعض المواطنين

وطالب علاء عابد، ممثل وزارة التنمية المحلية، بعرض استراتيجية الوزارة فى التعامل مع هيئة الطرق، والتعويضات المستحقة لبعض المواطنين.

ووجه عابد، خلال اجتماع اللجنة، بضرورة توضيح معايير اختيار الطرق بالمرحلة الأولى في 12 محافظة، وعرض حجم الإنجازات في هذا المجال.

وشدد على وجوب توضيح كيفية عمل وزارة التنمية المحلية، فى الطرق الرابطة بين المراكز والمحافظات، مشيرًا إلى أنها أكثر طرق يستغلها المواطن يوميا، مطالبا بتحديد الجهة المسؤولة عنها، ومن هو مسؤول عن صيانتها الدورية.

ولفت إلى أن المجلس يسعى لكي يشعر المواطن بما يتم تنفيذه فى مشروعات الطرق لتقليل الوقت، وكذلك معدل السرعات، وكيفية حل المشكلات الموسمية، التي تتعلق بمشكلات الطلبة والجامعات، مطالبًا بالكشف عن حجم مشروعات الطرق في القرى التي وجه بتطويرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في «حياة كريمة»