مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم وقع قبل قليل، بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بدون لوحات بطريق أسيوط ديروط الزراعي، عند مدخل قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم تروسكيل بدون لوحات مع سيارة ربع نقل، بطريق أسيوط ديروط الزراعي، ووقوع متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم «5193 ى ق ج» وتروسيكل بدون أرقام، وذلك عند مدخل قرية بني شقير بالطريق الزراعي السريع، نجم عن الحادث مصرع «صلاح نصر خليل» 25 سنة مقيم بمنفلوط، وكذا إصابة «ياسر حسني محروص» 40 سنه مقيم، «عماد بولس لوندي» 25 سنة، «ممدوح فهمي مسعود» 40 سنة، جميعهم مقيمون بمنفلوط.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وكذلك المصابين إلى مستشفى منفلوط، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجار تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.