طقس غير مستقر يضرب الإسكندرية وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار «صور»

استمرت موجة الطقس غير المستقر التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات الأرصاد الجوية باستمرار هطول الأمطار، وهبوب الرياح الباردة.

وشهدت مدينة الإسكندرية، اليوم، هطول أمطار غزيرة على المدينة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى، من أجل التعامل مع موجة تساقط الأمطار الغزيرة.

وتمكنت شركة الصرف الصحي في المحافظة، من سحب المياه من شوارع المدينة الساحلية، ومنع أي تجمعات وتنظيف الشنانيش والمصبات وتيسير حركة المرور في الشوارع.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إنه تم التعامل مع تجمعات المياه على الرغم من تساقط الأمطار الغزيرة في ساعات قليلة، واستمرار تساقطها حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف نافع، أن الطقس ما زال غير مستقر، وما زالت سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة الساحلية من أجل التعامل السريع والفوري مع أي تجمعات للمياه.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية للأحياء للتعامل مع حالة الطقس السيئ، والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة من المحافظة، ودفعت شركة الصرف الصحي بـ93 سيارة لسحب المياه المتراكمة بالشوارع.

وشدد المحافظ، على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أية حالات طارئة تجنبا لحدوث أية مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع المحافظة.