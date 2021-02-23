«الصحة» تطمئن أصحاب الأمراض المزمنة من اللقاحات: كورونا خطر عليكم

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنه سيتم فتح باب التسجيل لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يوم الأحد القادم كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أنه سيتم إتاحة لينك التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، «خطوات التسجيل هتكون بسيطة».

نُشجع أصحاب الأمراض المزمنة لتسجيل رغباتهم لتلقي اللقاح

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنها تُشجع أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالتقدم للتسجيل من أجل الحصول على اللقاحات، «متخافوش من اللقاحات، خطر كورونا بيبقى أصعب على هذه الفئات، وهناك استراتيجية في كل دولة لتوزيع اللقاحات».

استراتيجية كل دولة في توزيع اللقاحات مختلفة

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إلى أن استراتيجية كل دولة تختلف حسب التوزيع الجغرافي وحسب الوضع الوبائي وعدد أصحاب الأمراض المزمنة، ويجب النظر لفائدة اللقاحات أمام المخاطر، «الأكثر عرضة للمخاطر من كورونا هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ونطمنهم ونشجعهم على التسجيل».

سيتم إرسال رسائل نصية لمن يقع عليهم اختيار تلقي لقاح كورونا

وأوضحت أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية لمن يقع عليهم الاختيار في تلقي اللقاحات، وهناك مستوى عال للغاية من الكنترول، كما أن بيانات المستخدمين ستكون مؤمن عليها وسرية من أعلى جهات في الدولة، «مش بس في حملة التطعيمات ده في كافة الحملات التي تقوم بها الوزارة، التسجيل يُتيح إرفاق ملفات طبية».

وتابعت: «عندنا معظم بيانات المواطنين ضمن حملة 100 مليون صحة، وسيتم ترتيب الراغبين في تلقي اللقاحات كورونا حسب الحالة وحسب الأولويات، وسيتم إرسال رسالة لهم بميعاد ومكان تلقي اللقاح».