الأرصاد تجيب عن سبب سقوط «الثلوج» في مدينة نصر ومصر الجديدة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن الأمطار متوسطة وغزيرة ومصحوبة بالثلوج في بعض أماكن وشملت مطروح والسلوم وبلطيم ودمياط، بجانب أمطار متوسطة وغزيرة في جنوب وشرق القاهرة وشمال الصعيد وشمال سيناء.

سيول في سيناء بسبب الطبيعة الجغرافية

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه من المتوقع أن تشهد شبه جزيرة سيناء سيولا طول يوم الأربعاء بسبب الطبيعية الجغرافية، كما ستوجد أمطار خفيفة على القاهرة الساعات المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة بداية من غد الأربعاء

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد: «بعد ظهر الأربعاء سيتحسن الطقس وسترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية».

سقوط الثلج اليوم في مصر الجديدة ومدينة نصر

وأشارت إلى أن محافظتى الإسكندرية وبورسعيد ستشهدان أمطارا غزيرة ومستمرة غدا أيضا مبينة أن الثلج أصبح كثيرا في مصر وسقط اليوم في مدينة نصر ومصر الجديدة وهذا يرجع إلى حدوث التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في ظل ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بنسبة درجتين، وأن العالم شهد ظواهر عنيفة في الطقس خلال السنوات العشر الماضية بسبب هذه التغير.

تحسن في الطقس الأسبوع المقبل

وأوضحت «شاكر» أن الأسبوع المقبل سيشهد تحسنا في الطقس ولكن سيشهد الوضع تقلبا في مارس حتى مع قدوم فصل الربيع، وهذه التقلبات ستكون أخف من تقلبات فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية الفترة القادمة بسبب موقعها الجغرافي.